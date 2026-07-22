हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಕ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 22, 2026, 12:00 PM
|
Updated: Jul 22, 2026, 12:00 PM
join
share
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಯೋಗವಂತ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರೇ ಕಣ್ಣು.
Recommended Videos
04:48
ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಬುಧವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶೇಷತೆ
08:14
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಕ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ?
02:56
ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಷ್ಣಸ್ಥಾವರಗಳ ಅವಲಂವನೆ
04:22
ಯಶವಂತಪುರ-ನಾಗಸಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಟ್ರೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ
02:18
ಕೊಪ್ಪಳ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
01:18
ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ
02:44
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಂಧನ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಕ್ರೋಶ
03:44
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ದೆಹಲಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ, 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರಿಂದ ಲಾಬಿ
05:40
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
05:58
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವ ಏನು?
02:51
ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ?
03:36
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?
Trending
News
Photos
Videos
ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ 30 ಯುವಕರ ಬಲಿ, ಮೋದಿ ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕು: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ
Madhu Bangarappa Statement
10 min ago
2
Shivajinagar GBA Case: ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್; ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ
Shivajinagar encroachment drive
45 min ago
3
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ BJP ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ.. ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಶಕ್ಕೆ!
Youth Congress workers
51 min ago
4
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸರಣಿ: ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನ್ನದಾತ ಬಲಿ!
Haveri Farmer Suicide
58 min ago
5
ದಾವಣಗೆರೆ: ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ.. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ
Davanagere
1 hr ago