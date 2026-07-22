/ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಕ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 22, 2026, 12:00 PM|Updated: Jul 22, 2026, 12:00 PM
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಯೋಗವಂತ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರೇ ಕಣ್ಣು.

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