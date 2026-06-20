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3ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು?
Written By
Bhimappa
Published: Jun 21, 2026, 12:10 AM
|
Updated: Jun 21, 2026, 12:10 AM
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ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಫೇಸ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮವರ ನಿಯತ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ
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