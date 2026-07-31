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ʼಕೋಪʼ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 31, 2026, 03:20 PM
|
Updated: Jul 31, 2026, 03:20 PM
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ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ʼಕೋಪʼ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರದೆಂದರೂ ಅದು ಏಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತೆ?
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