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ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಂದ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಂದ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?
Written By
Bhimappa
Published: Jun 09, 2026, 04:30 PM IST
|
Updated: Jun 09, 2026, 04:30 PM IST
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ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬಾಲನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜೊತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಬೇಕಾ?
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