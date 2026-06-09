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ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಂದ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?

Written ByBhimappa
Published: Jun 09, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:30 PM IST
ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬಾಲನ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜೊತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಬೇಕಾ?

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