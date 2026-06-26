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ಆನೇಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಮುತ್ಯಾಲಮಡು ಬಳಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
Published: Jun 26, 2026, 02:55 PM
|
Updated: Jun 26, 2026, 02:55 PM
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ಕಾಡಂಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಗಜಪಡೆ, ಡೋನ್ ಕ್ಯಾಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ, ಆನೇಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಮುತ್ಯಾಲಮಡು ಬಳಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು.
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