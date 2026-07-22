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ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಭವಿಷ್ಯ?
Written By
Bhimappa
Published: Jul 22, 2026, 04:40 PM
|
Updated: Jul 22, 2026, 04:40 PM
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ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಯತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಚಿತ್ತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ CWRC, CWMA ಸಭೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ
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