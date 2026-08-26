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ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 26, 2026, 05:20 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 05:20 PM
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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್
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