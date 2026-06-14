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ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್
Published: Jun 14, 2026, 08:50 PM
|
Updated: Jun 14, 2026, 08:50 PM
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ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್
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