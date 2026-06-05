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ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್
Written By
Bhimappa
Published: Jun 05, 2026, 11:30 PM IST
|
Updated: Jun 05, 2026, 11:30 PM IST
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ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಷ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ೨೬ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಯೋಗಿ
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