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ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌

Written ByBhimappa
Published: Jun 05, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:30 PM IST
ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಜಯ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬಿಷ್ಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ ೨೬ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಯೋಗಿ

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