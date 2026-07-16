/ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ತಮ್ಮ!

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Published: Jul 16, 2026, 03:30 PM|Updated: Jul 16, 2026, 03:30 PM
ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೇಡಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಯುವತಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯುವತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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