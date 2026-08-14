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ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಜಮೀರ್ ಪತ್ರ
Published: Aug 14, 2026, 10:30 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 10:30 PM
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ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಜಮೀರ್ ಪತ್ರ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಸಚಿವರು, ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ತರಾಟೆ.
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