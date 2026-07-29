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Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 29, 2026, 12:25 AM|Updated: Jul 29, 2026, 12:25 AM
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕಸರತ್ತು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸೇರ್ಪಡೆ,ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಕ್ ಸಂಭವ

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