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ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Jul 29, 2026, 12:25 AM
|
Updated: Jul 29, 2026, 12:25 AM
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ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕಸರತ್ತು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸೇರ್ಪಡೆ,ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಕ್ ಸಂಭವ
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