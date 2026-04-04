ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಮರಣಶಾಸನ!

Aadhaar Mandatory Negative Impact: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರಣಶಾಸನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮೃತ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಯಮಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ ಹಂಪಮ್ಮ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ತಪ್ಪಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರದು. ಎನ್ ಹಂಪಮ್ಮ ಅವರು ಈಗ ತಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ ಹಂಪಮ್ಮ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಹಂಪಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಹಂಪಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಿಓ. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪೋಟೋ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 2024ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪಮ್ಮ ಅವರ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಅಂತಾ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಂಪಮ್ಮ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಹಂಪಮ್ಮ:
ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಂಪಮ್ಮ ಬಡ ಮಹಿಳೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಂಪಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕು ದುಸ್ಸರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ ಹಂಪಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಹಂಪಮ್ಮ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ.