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ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಕೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತ.. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್‌ನಿಂದ ಜೀವ ತೆಗೆದೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಂ*ತಕ!

ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಧಾರಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಹುಣಸೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 05, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:34 PM IST
ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಕೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತ.. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್‌ನಿಂದ ಜೀವ ತೆಗೆದೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಂ*ತಕ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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