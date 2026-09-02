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"ಸರೂರ ಮುತ್ಯಾರ" ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ : 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಮಾಧಿ ತೆರೆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ.. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಕಳೆ

ಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದ ಆ ದೈವಿಕ ವಾಣಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ ಏನು? ಬರಗಾಲ ನೀಗಿಸಲು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮುತ್ಯಾರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ, ಕಳೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಮರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಆ ನಿಗೂಢತೆ.. ನಾಡಿಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ತರುತ್ತಾ...? ಸರೂತ ಮುತ್ಯಾರ ಪವಾಡ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:53 PM IST
"ಸರೂರ ಮುತ್ಯಾರ" ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ : 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಮಾಧಿ ತೆರೆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ.. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಕಳೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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