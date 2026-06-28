ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಪರೂಪದ ಮಳೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಕೂಡ ಬೀಳದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾದ ವಿಜಯಪುರ ಕಡೆಗೆ ಮಳೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, “ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೋಡಗಳ ರಚನೆ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಡಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಹಾಗೂ ಸುರಿಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಳೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.