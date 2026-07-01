/ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪರ ವಾಹನ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಹಾರ್ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಜರುಗಿದೆ.
ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕ ಸಂತೋಷ ಕೋಟಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಅದೇ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಂಜು ಎನ್ನುವವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೂಗಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೆಪ್ಪದ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆಮಲ.
ಇನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸಾಮಕ ಹಾಗೂ ಬೀಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರು ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುನಾಥ ರೇಸ್ಕಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದುಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬೀಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.