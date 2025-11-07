ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ

Widow Pension: ವಿಧವಾ ವೇತನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ 20 ಸಾವಿರ ನೆರವಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ 800 ರೂ. ಗಳ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಅವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮರಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂಬುವವರು ಕಳೆದ 12 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮರಡಿ ಶಾರದಮ್ಮ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನ. 04 ರಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನವೇ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ 800 ರೂ. ಗಳ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೇ ಹೋರಾಟ: ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ' ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪ