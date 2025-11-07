English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Vijayapura City
  • ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ

Widow Pension: ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 7, 2025, 10:50 AM IST
  • ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
  • ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಆದೇಶ ಪತ್ರ
  • ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

Trending Photos

ನಯನತಾರಾ - ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ನಡುವೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರದಿತ್ತು
camera icon6
Trisha Krishnan
ನಯನತಾರಾ - ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ನಡುವೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರದಿತ್ತು
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Weight loss drinks
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
camera icon6
who is Zohran Mamdani
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
camera icon5
Mars Transit 2025
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ

Widow Pension: ವಿಧವಾ ವೇತನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ 20 ಸಾವಿರ ನೆರವಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ 800 ರೂ. ಗಳ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಅವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೊಸಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮರಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂಬುವವರು ಕಳೆದ 12  ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮರಡಿ ಶಾರದಮ್ಮ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನ. 04  ರಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನವೇ 1  ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ 20  ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ 800 ರೂ. ಗಳ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೇ ಹೋರಾಟ: ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ' ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Widow pensionWidow Pension New RecordWidow Pension in HourVijayanagaraDC Kavitha S Mannikeri

Trending News