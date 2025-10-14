English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Vijayapura City
  • ವಿಜಯಪುರ ಜನರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ : 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್‌

ವಿಜಯಪುರ ಜನರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ : 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್‌

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವಕರ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಜನರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಡಬಲ್‌ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಲು ಸಹಿತ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 14, 2025, 06:45 PM IST
    • ವಿಜಯಪುರ ಜನರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ...
    • 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು...
    • ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವನ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕಿದ ಪೋಲೀಸರು...

Trending Photos

ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
camera icon5
Gold And Silver Rate
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಈ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಲ್ಲಾ ತಪ್ಪದೇ ಈಡೇರುತ್ತೆ!
camera icon7
Lakxmi puja
ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಈ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಲ್ಲಾ ತಪ್ಪದೇ ಈಡೇರುತ್ತೆ!
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
camera icon4
Saturns Dhan Raja Yoga on Diwali
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
ವಿಜಯಪುರ ಜನರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ : 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್‌

ವಿಜಯಪುರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯುವಕರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ  ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ ಹಾಗೂ ಇಸಾಕ್ ಖರೇಷಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಕನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಸಿತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ  ಸದ್ಯ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಫಿಕ್ಸ್... ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು!

ಪೊಲೀಸರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು ಅಕ್ಷಯ್ ಜಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಗೆ ತಗುಲಿದೆ‌. ಅಕ್ಷಯ್ ಬಲ ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಕ್ಷಯ್ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು‌ ಇತರೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಭರತ, ಸಂಜಯ್, ಸಂತೋಷ, ಮುಷ್ತಾಕ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಬಾತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ 2023 ರಲ್ಲಿ ಈರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಗರ ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ ಹಾಗೂ ಇಸಾಕ್ ಖರೇಷಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಈರಣಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಎಂಟು‌ ತಿಂಗಳ‌ ಬಳಿಕ‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ‌ ಮೃತ ಈರನಗೌಡ ಸಹೋದರ ಮುತ್ತನಗೌಡ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಇಸಾಕ್‌ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ RSS ಬ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಾಟ : ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು

ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ‌ ವಿಚಾರಣೆ‌ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶ ಬಯಲಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಎನೇ ಇರಲಿ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವೇ ಸರಿ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vijayapura murderVijayapura double murderVijayapura NewsDouble Murder

Trending News