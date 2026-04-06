ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಪಡೆದ ವಿಜಯಪುರದ ರೈತ..!

ವಿಜಯಪುರ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೇ ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹೌದು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನಗೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತ ವಿರೇಶ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಆಲೆಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯಲಿವೆ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು..! BSF ನಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್..!
ಇನ್ನೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗೆಲ್ಲಾ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ.ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಲ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಲೆಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಆದಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಮನಗೂಳಿ ವಿರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಆದಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 60 ರಲ್ಲೂ 21 ರ ಹರೆಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್! ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಅವರ ಈ ಸರಳ ಆಹಾರ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ
ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬಂತೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದು, ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಈಗ ರೈತ ವಿರೇಶ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.