ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರದ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿಯ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ..ಪರಿಣಾಮ ಏಳು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಏಕಾಏಕಿ ಗೂಡಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಪರಿಣಾಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀ ಕಾಫಿ, ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್, ವಡಾಪಾವ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಅಂಗಡಿಗಳು ಭಸ್ಮಗೊಂಡಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.ಇನ್ನು,ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿ ಮೆರೆಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.ಇನ್ನು,ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಗೂಡಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಪರದಾಡಿದರು.ಆ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ಹರಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು, ಈ ಭೀಕರ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ: 75 ಮಂದಿ ಸಾವು, 280ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಪತ್ತೆ..!