English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಂಬವಂತ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನರು

Bear In cage: ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಡಿ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:08 AM IST
  • ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಡಿ
  • ಜನರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳು
  • ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕರಡಿ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಡಿ ಸೆರೆ

Trending Photos

ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Mars transit
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಸೆ.13ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ!!
camera icon4
Mangal Gochar
ಸೆ.13ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ!!
ಮಗನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಅದೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ..
camera icon6
kunickaa sadanand
ಮಗನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಅದೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ..
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನೇ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ
camera icon6
Mosquito Bites
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನೇ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ
ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಂಬವಂತ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನರು

ಹೊಸಪೇಟೆ : ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗನೂರು ಮತ್ತು ಮಲಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಡಿವೊಂದು ಗೊಂದಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಗಳಗಿ, ಕಾರಿಗನೂರು, ಸಂಕಲಾಪುರ  ಜಂಬುನಾಥನಹಳ್ಳಿ, ಮಲಪನಗುಡಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕರಡಿ ಭಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ: ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಬೋನಿಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ ರೈತರು

ಜನರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಂಬವಂತನ ಬೋನನ್ನ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಡಿ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜಾಂಬವಂತನ ಜೊತೆ ಹುಲಿರಾಯನ ಕಾಳಗ..! ರಣ ರೋಚಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಡುಗಿದ ಕಾಡು.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಡಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

wild animalsBear caughtWild Animalbear caught in a trapVijayanagar

Trending News