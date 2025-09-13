ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಂಬವಂತ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನರು

ಹೊಸಪೇಟೆ : ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗನೂರು ಮತ್ತು ಮಲಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಡಿವೊಂದು ಗೊಂದಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಗಳಗಿ, ಕಾರಿಗನೂರು, ಸಂಕಲಾಪುರ ಜಂಬುನಾಥನಹಳ್ಳಿ, ಮಲಪನಗುಡಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕರಡಿ ಭಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಜನರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಂಬವಂತನ ಬೋನನ್ನ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಡಿ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಡಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.