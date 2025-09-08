ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ ಆನೆ.. ಸೊಂಡಿಲು ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಮೊಸಳೆ.. ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

 Crocodile elephant fight: ಆನೆ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಯ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 8, 2025, 01:07 PM IST
  • ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ
  • ಪರಭಕ್ಷಕಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ

Viral Video: ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಭಕ್ಷಕಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮೊಸಳೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊಸಳೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊಸಳೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ.. ಆನೆಗಳ ಗುಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಸಳೆ ಆನೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಆನೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು.. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೊಸಳೆ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮೊಸಳೆ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.. ಆನೆ ಮೊಸಳೆಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಭಾರವಾದ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ಕೊಂದಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಅದ್ಭುತ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ @TheeDarkCircle ಐಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 16 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ 72 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನೂರಾರು ಜನರು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಈ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್ ಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಮೊಸಳೆ ಸುಲಭವಾದ ಬೇಟೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಲಿಪಶುವಾಯಿತು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

