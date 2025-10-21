English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಂಡೀಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುತ್ತನೇ ಎದುರಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು... ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋ

ಬಂಡೀಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುತ್ತನೇ ಎದುರಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು... ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋ

Viral Video: ಬಂಡೀಪುರದಿಂದ ಊಟಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 21, 2025, 01:34 PM IST
  • ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿಗೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು
  • ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆರಗಾದ ಜನ
  • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಡೀಪುರ-ಊಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್



Snake VIral Video: ಮೈಸೂರು- ಊಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಧುತ್ತನೇ ಎದುರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಅಡಿಗೂ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಂಡು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಕಂಡು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಹೆಬ್ಬಾವು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪುಣಜನೂರು-ಬೇಡಗುಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುಲಿ ಮರಿ ಪತ್ತೆ: ದಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿರಾಯನ ದರ್ಶನ

ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:



Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

