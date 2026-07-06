Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Viral
  • /Viral News:‌ 45ರ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆ 19ರ ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್..!

Viral News:‌ 45ರ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆ 19ರ ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್..!

ಯುವತಿಗೆ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಆಕೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದೆ, ಯುವತಿಯನ್ನ ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆಯೇ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 06, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:54 PM IST
Viral News:‌ 45ರ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆ 19ರ ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್..!
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Viral News:‌ 45ರ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆ 19ರ ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್..!
Uttarakhand6 min ago
2
Prabhas1 hr ago
3
Bihar1 hr ago
4
Former Minister B Sriramulu2 hrs ago
5
Mysuru dasara3 hrs ago