/Viral News:‌ 45ರ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆ 19ರ ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್..!

Viral News: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ, ತನಗಿಂತ 26 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯನಾದ 45 ವರ್ಷದ ಟೈಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಲಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ 45 ವರ್ಷದ ಟೈಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದು ನಂತರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಏಕಾಏಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಟೈಲರ್ನನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೇ ಯುವತಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೋಷಕರು ಆಕೆಯ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸಾಕಿ-ಸಲಹಿದ ಮಗಳಿಂದಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೋಷಕರು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವತಿಗೆ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಆಕೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದೆ, ಯುವತಿಯನ್ನ ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಟೈಲರ್ ಜೊತೆಯೇ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ನಗರವನ್ನ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರೀತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.