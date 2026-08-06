/Viral Video: ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದ ಹಾವು! ಗೋಡೆ ಒಡೆದಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್

Snake Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೂರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಜನರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದು. ಮನೆ ನವೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಗೋಡೆ ಒಡೆದಾಗ ಅದರೊಳಗಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಾವೊಂದು ಹೊರಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಗೋಡೆ ಒಡೆದಾಗ ಕಂಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ದೃಶ್ಯ!
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆ ಒಡೆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಾವೊಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಕಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡತೊಡಗಿದೆ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ 20 ವರ್ಷ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಬದುಕಿತ್ತೇ?
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ʼಈ ಹಾವು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿತ್ತುʼ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಅಗತ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿರುವುದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವೈರಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ, ಇಲಿಗಳ ಸಂಚಾರ, ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಆಹಾರದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ಹುಡುಕುವುದು. ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಲವರು "ಇದು ನಿಜವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮನೆ ನವೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ "20 ವರ್ಷ" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪೈಕಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ., ಹಾವು ಹೊರಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಒಡೆದಾಗ ಅದರೊಳಗಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಹೊರಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. "20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಬದುಕಿತ್ತು" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವೈರಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂಬುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು, ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.