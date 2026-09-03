/200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ! 5 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

Maharashtra Viral News: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮವೊಂದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನೇ ಕಾಣದ ಕುಟುಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನ ದಹಿಫಾಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಲಿಯ ದಹಿಫಾಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಮಗು ಕೇವಲ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಾಗಿರದೆ, ಬಹುಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಂಧು-ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಿಕೇಶ್-ಕಲ್ಪನಾ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗು
ದಹಿಫಾಲೆ ಕುಟುಂಬದ ರಿಷಿಕೇಶ್ ದಹಿಫಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನಾ ದಹಿಫಾಲೆ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ‘ಗರ್ಗಿ’ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗರ್ಗಿಯ ಆಗಮನವನ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನೆಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ದಹಿಫಾಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರವಣಿಗೆ
ತಾಯಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಗರ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಸಾರೋಟನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನ ಆ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ವಾದ್ಯ-ಮೇಳಗಳ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗರ್ಗಿಯನ್ನ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮದ ಜನರೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಭಾವುಕತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
‘ರಾಜಕುಮಾರಿ’ಗೆ ರಾಜೋಪಚಾರ
ಸುದೀರ್ಘ ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಜನಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಹಿಫಾಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗರ್ಗಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ‘ರಾಜಕುಮಾರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸಾರೋಟು, ವಾದ್ಯ-ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ದಹಿಫಾಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೂ ತಮ್ಮದೇ ಸಂತೋಷವೆಂಬಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂದೇಶವೂ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಮಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನ ದಹಿಫಾಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಆಚರಣೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಜನಿಸಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗರ್ಗಿಯ ಆಗಮನವನ್ನ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಚರಿಸಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದಹಿಫಾಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಜನಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗರ್ಗಿಯ ಆಗಮನವನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಗಮನದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದು ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಈ ‘ರಾಜಕುಮಾರಿ’ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಿಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಂತಸದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.