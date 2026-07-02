/Viral Love Story: 72 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ 22ರ ಯುವಕ!

Viral Love Story: "ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮತ್ತು 72 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ವಿವಾಹ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ 22 ವರ್ಷದ ಡೇನಿಯಲ್ ರಾಮಿರೆಜ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ 72 ವರ್ಷದ ಎಲೀನರ್ ಹೇಯ್ಸ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಜೋಡಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ ಎಲೀನರ್ ಹೇಯ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಪಂಟಾ ಕಾನಾಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಜೋಡಿಯನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಸಂಬಂಧವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಭಾವವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಜೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಜೋಡಿಗಳ ವಿವಾಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೀನರ್ ಅವರ ವಿವಾಹವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿವಾಹ ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.