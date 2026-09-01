/ಸೀರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಗೆದ್ದ ತಾಯಿ! ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 47ರ ರಮಾಬಾಯಿಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಲಾಂ!

Maharashtra Marathon: ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅದು. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅವಳಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 47 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಓಟ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖೋಲೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಅಮೃತ ದೌಡ್’ ಅನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ನೂರಾರು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸೂಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂ ಧರಿಸಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ಸಾಧಾರಣ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 47 ವರ್ಷದ ರಮಾಬಾಯಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ನಡುವೆ 47 ವರ್ಷದ ರಮಾಬಾಯಿ ರಣವೀರ್ ಕೂಡ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಓಟ ಆರಂಭವಾದದ್ದೇ ತಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಚೌಕ್ (ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ್ಯ) ಕಡೆಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಓಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ರಮಾಬಾಯಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಗುರಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಜಾರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಟ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ತಡಮಾಡದೇ ರಮಾಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಓಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳುಗಳು ರಮಾಬಾಯಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು.
ಆದರೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ತಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸೂಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂ ಹಾಕಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 47 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ರಮಾಬಾಯಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.
She is Ramabai Ranveer, a 47-year-old mother from Ambajogai in Maharashtra.
She works hard to support her family and her daughters’ education. After the death of her husband, the responsibility of raising and educating her two daughters fell on her shoulders.
When she heard… pic.twitter.com/5xLBTJjdSN
— Anshul Saxena (@AskAnshul) August 31, 2026
ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ
ರಮಾಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ರಮಾಬಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹3,000 ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಇದನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಅವರ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದೊಂದೇ ತಮ್ಮ ಕನಸು ಎಂದು ರಮಾಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಮಾಬಾಯಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೀಡ್ನ ಈ ತಾಯಿಯ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.