/8 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ, ಮುರಿದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ; ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ!

Honor Killing Case: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೃತೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹ*ತ್ಯೆ (Honor Killing) ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
8 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರ
ಜುಲೈ 28ರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಮಾಹಿತಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಆತ ಕರೀನಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕರೀನಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಯುವತಿಯ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದಂತಿರುವ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ 'ಹಾನರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್' ಆರೋಪ
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರೀನಾ ಅವರ ಪ್ರಿಯಕರ ಹಿಮಾಂಶು, ಇದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಯವರೇ ಕರೀನಾಳನ್ನ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶವವನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ವಿವರಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ, ಕೊ*ಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಹಾನರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶಂಕೆ!
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವು ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವೇ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಿಯಕರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ, ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ತನಿಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.