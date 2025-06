ಕೇವಲ 1,120 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದ 93 ವರ್ಷದ ವೃದ್ದ..! ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ ಗೋಪಿಕಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಕನಸಿನಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 93 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕೊಡಿಸುವ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ.

ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಗೋಪಿಕಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತೊಟ್ಟ ಉಡುಗೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆ 1,120 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಣ್ಯ ತುಂಬಿದ ಗಂಟೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಕೇವಲ ತಲಾ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಆಭರಣವನ್ನು "ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ" ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾವುಕರಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

This just made my day.

An elderly couple on the way to Pandharpur, a pilgrimage site in Maharasthra, visits a jewellery store to buy some jewels with their meagre savings.

How the shop owner helped them was simply heart-touching. Good Karma will always take you higher in life… pic.twitter.com/WkINsZE9JD

— Sqn Ldr Varlin Panwar (Retd) (@VarlinPanwar) June 16, 2025