ಅಕ್ಕಾ ಅದು ಹಾವು ಕಣಕ್ಕಾ...! ಕಾಳಿಂಗನ ಜೊತೆ ಯುವತಿಯ ಆಟ.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯಪಡ್ತೀರಾ.. 

Snake viral video : ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಡಿಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೈತ್ಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹಾವನ್ನು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನಿನಂತೆ ಹಿಡಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ..
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವೈಖರಿ ನೋಡಿದರೆ, ಬಹುಷಃ ಅವಳು ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಳಿಂಗನನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ..
हमारे मौहल्ले की लड़कियाँ छिपकली
दिखते ही डर के मारे छीप जाती है
और एक ये है जो
सांप से खेल रही है दाद देने पड़ेगी
इसकी हिम्मत को pic.twitter.com/UIYKT4ZCY2
— S marwadi (@s___marwadi786) March 14, 2026
ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ @s___marwadi786 ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ...
ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಇವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಂತೆ ನೀವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾವು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ..