Viral Video: ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ಬುಸ್‌.. ಬುಸ್‌.. ಎಂದ ನಾಗರಾಜ! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ!!

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ಹುಲಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಬುಸ್.. ಬುಸ್‌.. ಎಂದಿದೆ. ಹಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯಬಿದ್ದ ಹುಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:44 AM IST
Viral Video: ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ಬುಸ್‌.. ಬುಸ್‌.. ಎಂದ ನಾಗರಾಜ! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ!!

Snake Vs Tiger Viral Video: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು, ಹುಲಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಹಾವುಗಳು ಮುಂತಾದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಳಗಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಳಗಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಟೆಯನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದವರು ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ಕಾದಾಟ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾದಾಟ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಲಂಗಾಣದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ ಮೊಂತಾ ಚಂಡಮಾರುತ: ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!!

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ತೊರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಗರಾಹವು ಹುಲಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಂದ ಹುಲಿಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಬುಸ್..‌ ಬುಸ್..‌ ಎಂದು ಅವಾಜ್‌ ಹಾಕಿದೆ. ನಾಗರಾಜನ ಭಯಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹುಲಿಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

jungle_boyz_ngp ಎಂಬ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ Dr gya😂 ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಪುಟ್ಟ ಹಾವಿಗೆ ಅಷ್ಟುದೊಡ್ಡ ಹುಲಿರಾಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡ? ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಹಾವಿನ ಅವಾಜ್‌ಗೆ ಹುಲಿ ಡರ್‌ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಲಾ ₹35 ಲಕ್ಷ: ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹888 ಕೋಟಿಯ ಮೆಗಾ ಹಗರಣ!!

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

