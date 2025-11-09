English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ʼಎಲ್ಲರಿಗೂ ₹13 ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಕೇವಲ 50 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 9, 2025, 12:52 PM IST
  • ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೇವಲ13 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶರ್ಟ್‌ ಆಫರ್‌
  • ಶರ್ಟ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು ಕಂಡು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಎಸ್ಕೇಪ್‌
  • ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಲುಧಿಯಾನದ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ

Punjab VIRAL NEWS: ಕೇವಲ 13 ರೂ.ಗೆ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಕೋಲಾಹಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಶರ್ಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ಜನರನ್ನ ಕಂಡು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನೇ ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತಾ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರೇ ಬರಬೇಕಾಯಿತು.

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಬಳಿ. ಗುರುಪುರಬ್ ಅಥವಾ ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಕೇವಲ 13 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶರ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ನೂರಾರು ಜನರು ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಲುಧಿಯಾನದ ದುಗ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಇಂದ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಈ ಆಫರ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಯರ್‌

ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನಿಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ‌ರ್ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ₹13ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ನೂರಾರು ಜನರು ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಂದಣಿ ನೋಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಆಫರ್‌ ಮೊದಲ 50 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವೈರಲ್‌ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಗರ! ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪ್ಪತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ..

ಕೇವಲ 13 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶರ್ಟ್‌ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡ ಜನರು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದರು. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಆತ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಬರಬೇಕಾಯಿತು.

ಕೇವಲ 13 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶರ್ಟ್‌ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ಮೊದಲ 50 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇವಲ 13 ರೂಪಾಯಿ ಶರ್ಟ್‌ ನೀಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡದೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಜನರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

