Callixte Nzamwita: ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ರುವಾಂಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 74 ವರ್ಷದ ಕಾಲೀಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಜಾಮ್ವಿಟಾ (Callixte Nzamwita) ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತೀವ್ರ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಕಳೆದ 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲೀಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಕಾರಣ ‘ಗೈನೋಫೋಬಿಯಾ’ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಗೈನೋಫೋಬಿಯಾ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ.
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಲೀಕ್ಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಮಾರು 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಲವಾದ ಬೇಲಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಬೇಲಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಹೊರಗಿನ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೀಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವವರೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇಲಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೀಕ್ಸ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರಂತೆ.
ಮನೋವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೈನೋಫೋಬಿಯಾ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಳಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೋಡುವುದೇ ಆತಂಕವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಬೆವರುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, “ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಕಾಲೀಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮನವೊಲಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.