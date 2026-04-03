  • Viral Video: ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ...

Viral Video: ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ...

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 3, 2026, 01:15 PM IST
Viral Video: ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ...

Viral Video: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕರು ಮೊಬೈಲ್‌ಅನ್ನ ಒಂದುಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆಯು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯುನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಡಿಕ್ಷನ್‌ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಳುಸತ್ತಾ ಅನೇಕರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಸಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಡ ಹೇಳಿ..

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನಿಡುವ ಮಹಿಳೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಯಾಗಿ ಬಂದು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮಗು ಇರದಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ʼಮಗು ಎಲ್ಲಿʼ ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇರದ ಮಹಿಳೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. 
ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಪತಿ, ಮೊದಲು ನೀನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಡನ ಮಾತಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಆತ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಗು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಆ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಲೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ @Prof_Cheems ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬಹುತೇಕರು ʼಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆಯ ತಪ್ಪಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಸುವವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

