Viral Video: ತನ್ನ ಮುದ್ದುಮರಿಯನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಕರೆತಂದ ತಾಯಿ ನಾಯಿ, ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ!!

Dogs Viral Video: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂತೀರಾ..?

ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದರೆ ನಾಯಿ... ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದು. ʼನಿಯತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ನಾಯಿʼ ಅನ್ನೋದು ರೂಢಿಗತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ತುತ್ತು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಶ್ವಾನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಶ್ವಾನಗಳು ಮನೆಯ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಶ್ವಾನದ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ತಾಯಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಟರ್ಕಿಯ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನಾಯಿಯೊಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರು ನಾಯಿಮರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ನಾಯಿ ಆತಂಕದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

A stray dog in Istanbul saved her puppy's life by bringing her to a vet clinic before she froze to death. We're not sure how she knew where to go, but we're very impressed. 14/10 for all pic.twitter.com/tcjMSvLjC3

— WeRateDogs (@dog_rates) January 17, 2025