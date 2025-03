SHOCKING Video Viral: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ 7.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಜನರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿ ಅಲುಗಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಧರೆಗುರುಳಿದಿವೆ. ಹಲವೆಡೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಝಲ್ಲೆನಿಸುವ ಭೂಕಂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದ್ದು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುತ್ತುವರಿದು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಟೆಚರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಭೂಕಂಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ಸೈಚರ್‌ ಮತ್ತು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

😱A woman in Bangkok was forced to give birth on the street during the earthquake, local newspaper Matichon reported.

All hospital patients were taken out into the street because of the emergency.

— Uncensored News (@uncensorednews9) March 29, 2025