ಕಾಡಾನೆ ಜೊತೆ ಯುವಕನ ಚಲ್ಲಾಟ.. ಮೈಮೇಲೆ ಬಂತು ಕೆರಳಿದ ಸಲಗ..! ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ..

Elephant viral video : ಕಾಫಿ ತೋಟ ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಗಳು.. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರುಗಳು... ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಚುಡಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆನೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಯುವಕ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ..

ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ..

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಸ್ವಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Identify the animal in this video.

Maybe you are young and you can outrun the elephants. But these irritated animals don’t behave peacefully if they see other human for next few days. Don’t irritate wild animals for your fun. pic.twitter.com/chYlLeqx3d

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 12, 2025