ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಬಳಿ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: AI ಹಾವಳಿಗೆ ಜನರು ಹೈರಾಣು

AI Tigers, Leopards: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಐ (AI) ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಿರತೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಫೋಟೋ ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಎಐ ಮೂಲಕ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫೋಟೋ ರಚಿಸಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಐ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಿಂಡಿಂಡು ಹುಲಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಡಿಗೆಡಿಗಳು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದು ನಿಜವಾದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವನ್ನು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ:
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ಗುಂಬಜ್ ಬಳಿ ಜೋಡಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಂಬಜ್ ನಿಂದ ಸಂಗಮ್ ಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿ ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಪೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರೋ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ರೈತರು, ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗು ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯ ಅನಾಹುತಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಜೋಡಿ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಹುಲಿಗಳ ಎಐ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ ಎಐ ಫೋಟೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
