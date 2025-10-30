Viral video: ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ನವಿಲನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಪಾಟಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ! ಅಪರೂಪದ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ..

viral video: ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ.. ಈ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ನವಿಲು ನರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನವಿಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ... ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯು ನವಿಲನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ..
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನವಿಲು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ಆ ಸೊಬಗು ಎಂತವರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇ... ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನವಿಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ... ಗಂಡು ನವಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದವಾದ ಗರಿಗಳಿವೆ. ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಹಸಿರು, ಕಂದು ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲುಗಳು ಗಂಡು ನವಿಲುಗಳಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲದಂತಹ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ..
The amazing peacock called Duran display in slow motion #peacockdisplay #peacock #duranduran #beautifuldisplay #animalmagic @caro_painter pic.twitter.com/Kopnupq0k6
— caenhillcc (@caenhillcc) May 29, 2021
ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಧಾರಾಮನ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯದ ವೀಡಿಯೊ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಡು ನವಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಂಡು ನವಿಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
