English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • Viral video: ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ನವಿಲನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಪಾಟಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ! ಅಪರೂಪದ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Viral video: ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ನವಿಲನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಪಾಟಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ! ಅಪರೂಪದ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ..

amazing peacock video: ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ.. ಈ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ನವಿಲು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರೇ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ಒಂದು ಆನಂದ.. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 30, 2025, 04:23 PM IST
  • ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನವಿಲು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ಆ ಸೊಬಗು ಎಂತವರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇ
  • ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
EPS
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
camera icon6
Rbi moves 64 tonnes gold reserves to india amid rising geopolitical financial risks
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
camera icon5
Hair Growth Serum
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
Viral video: ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ನವಿಲನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಪಾಟಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ! ಅಪರೂಪದ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ..

viral video: ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ.. ಈ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ನವಿಲು ನರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನವಿಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ... ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯು ನವಿಲನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನವಿಲು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ಆ ಸೊಬಗು ಎಂತವರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇ... ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನವಿಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ... ಗಂಡು ನವಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದವಾದ ಗರಿಗಳಿವೆ. ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಹಸಿರು, ಕಂದು ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲುಗಳು ಗಂಡು ನವಿಲುಗಳಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲದಂತಹ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?

ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಧಾರಾಮನ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯದ ವೀಡಿಯೊ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಡು ನವಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಂಡು ನವಿಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

amazing peacockವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋನವಿಲಿನ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನವಿಲುanimalmagic

Trending News