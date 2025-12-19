English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral video: ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿನೇ ಇಲ್ಲ.. ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮರ! ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ..

 viral video of Tree breathing: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ನಂಬಲಾಗದ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:23 AM IST
viral video: ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಮರಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಬೆಳೆದು ಫಲ ನೀಡಲು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಶ್ಯಕ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಮರಗಳು ಸಹ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ.. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟವು ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮರವು ಉಸಿರಾಡುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ..  

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭೂಮಿಯು ಉಸಿರಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಈಗ ಮರದೊಂದು ಉಸಿರಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮರವೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಬಲವು ಮರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಪವಾಡ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟವೋ..?   

 

ಕೆನಡಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

