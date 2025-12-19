Viral video: ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿನೇ ಇಲ್ಲ.. ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮರ! ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ..

viral video: ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಮರಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಬೆಳೆದು ಫಲ ನೀಡಲು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಶ್ಯಕ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಮರಗಳು ಸಹ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ.. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟವು ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮರವು ಉಸಿರಾಡುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ..
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭೂಮಿಯು ಉಸಿರಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಈಗ ಮರದೊಂದು ಉಸಿರಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮರವೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಬಲವು ಮರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಪವಾಡ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟವೋ..?
ಕೆನಡಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
