ಇದೇ ನೋಡಿ.. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ "ಅನಕೊಂಡ"...! ಅದರ ಉದ್ದ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ.. ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..

Anaconda viral video : ಅನಕೊಂಡಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳ ಅಂತ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೈತ್ಯಗಳು 24 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಹಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಹಾವು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಹೌದು.. ಅನಕೊಂಡ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು. ಆದರೆ ಅನಕೊಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಇವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಅನಕೊಂಡದ ಹೊಸ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ಬೃಹತ್ ಅನಕೊಂಡವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ದೈತ್ಯ ಅನಕೊಂಡದ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.

A team of scientists has discovered a new species of green anaconda in the Amazon rain forest.

Prof. Freek Vonk has recorded a video of a 26-feet-long green anaconda, believed to be the biggest snake in the world.pic.twitter.com/mZyF7nX3a6

