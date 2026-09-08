/Viral Video: ಮದುವೆಯಾಗಲು ವರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಊರಿನವರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಯುವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು!

Arshi Khan Viral Video: ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಸೂಕ್ತ ವರ ಸಿಗದೆ ಹಾಗೂ ಊರಿನವರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಟಾವಾ ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಅರ್ಶಿ ಖಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅರ್ಶಿ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆಯಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ ಅಂತಾ ಆಕೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ
ಅರ್ಶಿ ಖಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹುಡುಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ?
ತಾವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮದುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಶಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಊರಿನವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಆಕೆಯ ಆರೋಪ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಬೇಕಿರುವ ವರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶಿ ಖಾನ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ತಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಅರ್ಶಿ ಖಾನ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕುರಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದನ್ನ ಅರ್ಶಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ತಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ಅರ್ಶಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾ ಹಾರೈಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಶಿ ಖಾನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯುವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.