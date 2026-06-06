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Most Expensive Nail Polish: ಹುಡುಗಿಯರೇ, ಜಗತ್ತಿನ ದುಬಾರಿ ನೈಲ್‌ ಪಾಲಿಶ್‌ ಇದು! ಇದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು

Azature Black Diamond Nail Polish: 100, 200, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೈಲ್‌ ಪಾಲಿಶ್‌ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ನೈಲ್‌ ಪಾಲಿಶ್‌ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು? ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:25 PM IST
Most Expensive Nail Polish: ಹುಡುಗಿಯರೇ, ಜಗತ್ತಿನ ದುಬಾರಿ ನೈಲ್‌ ಪಾಲಿಶ್‌ ಇದು! ಇದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು

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Prajwal B

Prajwal B

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