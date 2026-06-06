Worlds Costliest Nailpolish: ಹುಡುಗಿಯರು (Girls) ಮುಖ, ಕೈ ಅಂದಕ್ಕಂತ ಹಲವಾರು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು (Cosmetics) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೂ, ಪ್ರತೀ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ (Costly Nail Polish) ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
100, 200, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು? ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್!
ನೋಡಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹೆಸರು "Azature black diamond nail polish". ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Azature ತಯಾರಿಸಿದೆ.
ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ 267 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ವಜ್ರ (Black Diamonds) ಆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಜ್ರದ ಪುಡಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಹಾಕಿಕೊಂಡವರ ಕೈಗಳು ರತ್ನಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ವಜ್ರಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಝೇಚರ್ (Azature) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕಪ್ಪು ಡೈಮಂಡ್ಗಳನ್ನು "ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮಾರುಕಟ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಡೈಮಂಡ್ ಬಾಟಲ್!
ಇನ್ನು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್, ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರ ಬಾಟಲ್ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. Azature black diamond nail polish ಬಾಟಲ್ ಸಹ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಲುಕ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಈ ದುಬಾರಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $250,000 ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 1.6 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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