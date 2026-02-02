ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯ! ಜಗತ್ತಿನ ಅಳಿವಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ದಿನ..

Baba vanga 2026 predictions: ʻನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್' ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಜಗತ್ತು ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈಗ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯವು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ?
5079ರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮಾನವಕುಲದ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 'ಊಹಿಸಲಾಗದ' ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಘಟನೆಯು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಕಸನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಕುರಿತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿನಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ:
3005 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ.
3010 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಡಿಕ್ಕಿ.
3797 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವರಾಶಿಯ ಅಳಿವು.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 4300 ನೇ ಇಸವಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 4674 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 340 ಶತಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂಚನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 5079 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು 'ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಪತ್ತು'ವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಳಿವಿನಿ ಅಂಚಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯುತ್ತದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಕ್ರಾಸಿಮಿರಾ ಸ್ಟೊಯನೋವಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದವು. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ
ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು
ಇದು 2026 ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೀವ್ರ ಭೂಕಂಪಗಳು, ತೀವ್ರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಸಾಧಿಸಿ ಮಾನವರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಭೂಮ್ಯತೀತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
