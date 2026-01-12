English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ..! ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಾನವರ ಮಾರಣಹೋಮ..?

Baba Vanga prediction 2026 : ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಚಲಿತ ವರ್ಷ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನವರ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 12, 2026, 01:52 PM IST
3rd world war : ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಮಾರು 57 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆ.

9/11 ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2026 ಅನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುಎಸ್: ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷದ ಭೀತಿ...!

ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ M/V BELA 1 ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಬಳಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿತ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 3, 2026 ರಂದು, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವೆನೆಜುವೆಲಾದೊಳಗೆ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರಹಸ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಆಡಳಿತವು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ.. ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ, 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸೇರಿ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಳವಳ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

