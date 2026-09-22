/Viral Video: ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಮರಿ; ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮೀನುಗಾರರು!

Teesta River Elephant Rescue: ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ತಿಸ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಮರಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜಲಪೈಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನದಿಯ ಭಾರೀ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಕೇವಲ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಆನೆಮರಿಯನ್ನ ಮೀನುಗಾರರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮರಿಯನ್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಮರಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಮರಿ
ಜಲಪೈಗುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಜೋಲ್ಡೋಬಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ತಿಸ್ತೆ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಮರಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಪ್ರಬಲ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮರಿಯನ್ನ ಪ್ರವಾಹವು ಕೆಳಭಾಗದತ್ತ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಿಯ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಷ್ಟಿರಬಹುದು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅದು ನದಿಯ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟ ಸೊಂಡಿಲನ್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮೀನುಗಾರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ
ತಿಸ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆನೆಮರಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನ ಅರಿತ ಮೀನುಗಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯನ್ನ ಆನೆಮರಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಮರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರರು ಸುಮಾರು ಮೂರುರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಣೆ
ಮೀನುಗಾರರು ದೋಣಿಯನ್ನ ಮರಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರರು ನೀರಿಗಿಳಿದು ಮರಿಯನ್ನ ದೋಣಿಗೆ ಎತ್ತಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಮರಿಯನ್ನ ಕೈಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆನೆಮರಿಯನ್ನ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರು ಪುಟ್ಟ ಆನೆಮರಿಯನ್ನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆನೆಮರಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಂಬರಿ ರೇಂಜ್ನ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ತಾಯಿಯ ಹುಡುಕಾಟ
ಮರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಮರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಳಿಕ ಹಿಂಡು ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮರಿಯನ್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆನೆ ಮರಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದರತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ!
ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಮರಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ತಾಯಿ ಆನೆ ಮರಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮರಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮರಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮೀನುಗಾರರು
ಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಮರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಮೀನುಗಾರರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಮರಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತೆರಳಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಸ್ತಾ ನದಿಯ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಆನೆಮರಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ಈ ಘಟನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಬೇಕಾದ ಕಾಳಜಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.