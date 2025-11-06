ಈ ಹಾವು ನೋಡೋಕೆ ಸುಂದರ ಆದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪರ ಲೋಕ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮನಸೋತ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

boomslang Snake Video: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಅವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಅವು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.! ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಷವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ..! ಈ ಹಾವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬೂಮ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್. ಈ ಹಾವು ವರ್ಣಮಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಷದ ಒಂದು ಹನಿ ಸಾಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಾವು ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮರಗಳಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಮರದ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾವನ್ನು "ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ @Jimmyy__02 ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು "ಮೂಕ ಹಂತಕನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 15,000 ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ರೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಬೂಮ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಹಾವು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಾವು ಎಂದು ಗ್ರೋಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಹಾವುಗಳು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಷ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸಾವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ಹಾವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಆಂಟಿವೆನಮ್ನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು, ಸಹೋದರ. ಇದರ ಹೆಸರು ಸೈಲೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾರ್ಯವೂ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಇದು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
मिलिए Silent Assassin से धीमा ज़रूर पर मौत पक्की, अफ्रीका का सबसे ज़हरीला साँप !! pic.twitter.com/f8o3nSmwyV
— JIMMY (@Jimmyy__02) November 5, 2025