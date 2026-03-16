ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.. ಜನರು ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ನೈಟ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದವು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ.. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೇ ಮದುವೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಲಿಪ್ಟು ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಜೋಡಿ ಚುಂಬಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Kissing at the mandap in front of Agni Dev?
Absolutely shameful. A Hindu wedding is a sacred ritual, not a Hollywood set. Stop contaminating our sanskriti with this Western copycat nonsense. If you can’t respect the sanctity of Hindu vivah, you don’t deserve it. pic.twitter.com/GVEkoFZPcZ
— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) March 13, 2026
ಈ ಘಟನೆ ಬಂಗಾಳಿ ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ 35 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರು ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲೆಯೇ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಿಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿದಿದ್ದು, ʼವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ..ʼ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದರೇ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ʼಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು/ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ..