Viral Video: ಡುಂ ಡುಂ ಡೋಲ್ ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್..‌ ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಜೋಡಿ! ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ....

Viral Wedding Video: ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ.. ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 16, 2026, 01:50 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್‌ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ
  • ಜನರು ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ LOVE ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon6
love
ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ LOVE ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ
camera icon6
Priyamani
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್.. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್.. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್‌ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.. ಜನರು ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದವು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೇ ಮದುವೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಹೌದು.. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಲಿಪ್‌ಟು ಲಿಪ್‌ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಜೋಡಿ ಚುಂಬಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಬಂಗಾಳಿ ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ 35 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರು ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲೆಯೇ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿದಿದ್ದು, ʼವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ..ʼ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದರೇ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ʼಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು/ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

